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Авиакомпания «Россия» в середине августа возобновит рейсы за рубеж из Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviakompaniya-rossiya-v-seredine-avgusta-vozobnovit-rejsy-za-rubezh-iz-sochi
Авиакомпания «Россия» в середине августа возобновит рейсы за рубеж из Сочи
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова

Согласно сообщению компании, с 14 августа будут выполняться прямые рейсы в такие города, как Стамбул, Анталья, Даламан (Турция), Ереван (Армения) и Дубай (ОАЭ).

Самолетами, которые используют для этих маршрутов, станут Superjet 100. Авиакомпания «Россия» является частью группы «Аэрофлот», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», цены на авиабилеты в Сочи резко снизились.

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