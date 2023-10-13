Авиакомпания Red Wings увеличит число рейсов между Сочи и Тель-Авивом

Компания приняла решение увеличить число рейсов из Израиля в Россию на фоне повышенного спроса у пассажиров, желающих покинуть Ближний Восток.

Уже с 14 октября Red Wings увеличат количество авиарейсов из Тель-Авива в Сочи и Махачкалу. При этом компания в полном объеме продолжит отрабатывать рейсы в Израиль из Москвы.

В ближайшие несколько дней рейсы из Израиля в Сочи будут выполнять по следующему расписанию:

14 октября — вылет из Тель-Авива в 14:00 и 21:30;

15 октября — вылет из Тель-Авива в 10:45, 10:55 и 18:15;

16 октября — вылет из Тель-Авива в 10:45 и 19:00.

В пресс-службе компании Red Wings уточнили, что резкий рост цен на рейсы из Тель-Авива в Россию связан с повышенным спросом, снижением числа пассажиров, желающих полететь в Израиль, а также необходимостью переориентировать воздушный флот.

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