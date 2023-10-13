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Авиакомпания Red Wings увеличит число рейсов между Сочи и Тель-Авивом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviakompaniya-red-wings-uvelichit-chislo-rejsov-mezhdu-sochi-i-tel-avivom
Авиакомпания Red Wings увеличит число рейсов между Сочи и Тель-Авивом
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Компания приняла решение увеличить число рейсов из Израиля в Россию на фоне повышенного спроса у пассажиров, желающих покинуть Ближний Восток.

Уже с 14 октября Red Wings увеличат количество авиарейсов из Тель-Авива в Сочи и Махачкалу. При этом компания в полном объеме продолжит отрабатывать рейсы в Израиль из Москвы.

В ближайшие несколько дней рейсы из Израиля в Сочи будут выполнять по следующему расписанию:

  • 14 октября — вылет из Тель-Авива в 14:00 и 21:30;
  • 15 октября — вылет из Тель-Авива в 10:45, 10:55 и 18:15;
  • 16 октября — вылет из Тель-Авива в 10:45 и 19:00.

В пресс-службе компании Red Wings уточнили, что резкий рост цен на рейсы из Тель-Авива в Россию связан с повышенным спросом, снижением числа пассажиров, желающих полететь в Израиль, а также необходимостью переориентировать воздушный флот.

Читайте также: цены на авиабилеты из Тель-Авива в Сочи поднялись выше 200 тыс. рублей. Стоимость билетов на авиарейсы из Израиля в Россию резко подскочила на фоне начала боевых действий на Ближнем Востоке.

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