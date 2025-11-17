Авиакомпания «Победа» протестировала на рейсе робота-бортпроводника Володю

Первый робот-бортпроводник уже вышел «в рейс» — и это не тизер к фантастическому фильму, а обычный день в ульяновском аэропорту. На одном из тестовых полетов пассажиров встречал бортпроводник по имени Володя.

Он проверял посадочные талоны, демонстрировал аварийное оборудование и что делать в экстренной ситуации. Несмотря на то, что пока Володя не умеет говорить, он вел себя как опытный коллега — только без усталости и кофе-паузы.

А еще Володя оказался на редкость открытым к общению: на фото с пассажирами соглашался охотно, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

