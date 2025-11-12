Первого кубанского коммунального робота протестировали в Геленджике

Многоцелевой автономный роботизированный комплекс «МАРК» разработали на армавирском заводе «Виафор».

Робот может убирать парки, тротуары и автомобильные парковки. Платформа робота оборудована электрической силовой установкой, ее можно оснащать навесным оборудованием. Образец представили на Международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске в этом году.

«Робот создан практически полностью из российских комплектующих и компонентов. Уровень локализации превышает 90%. Его испытания прошли успешно», — отметил вице-губернатор края Александр Руппель.

Компания-производитель занимается разработкой и внедрением технологий, связанных с электротранспортом. Также предприятие производит светодиодные указатели для навигации.

На Кубани активно развивают высокотехнологичные производства радиоэлектронной промышленности, подчеркнул и. о. министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько. За три квартала этого года отгрузка продукции таких предприятий выросла на 19,5% к такому же уровню прошлого года.

«Объем реализации составил порядка 3,4 млрд рублей. Для стимуляции роста таких производств в крае действует комплекс мер поддержки», — отметил Хмелько.

По отраслевой госпрограмме финансируют треть затрат на разработку или развитие импортозамещающих производств, компенсируют до 95% затрат на развитие конструкторских бюро на промышленных предприятиях. Всего действуют восемь направлений субсидирования.

Также поддержку осуществляет Фонд развития промышленности края. Он предоставляет льготные займы, помогает с продвижением продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: компании Кубани стали покупать промышленных роботов на 57,9% чаще в 2025 году.

Подпишись, здесь всегда интересно.