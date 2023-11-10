Авиакомпания довела школьницу до слез из-за ручной клади в аэропорту Сочи

Законность действий сотрудников компании «Уральские авиалинии» проверит транспортная прокуратура.

Сотрудники авиакомпании запретили провозить 13-летней девочке ручную кладь в салоне воздушного судна якобы из-за превышения габаритов.

«Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Школьница возвращалась в Санкт-Петербург из Сочи — там она участвовала в соревнованиях по современным танцам вместе с командой. Когда девочка проходила контроль в аэропорту, сотрудники авиакомпании проверили ее ручную кладь на нормы габаритов. Чемодан положили в клетку и заявили, что багаж в нее не помещается. При этом подобную проверку в аэропорту Пулково девочка прошла, на рейс той же авиакомпании.

Вещи подростка сложили в сумки другие участники коллектива, а ее чемодан остался в Сочи, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

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