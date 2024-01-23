Авиакомпания «Аэрофлот» с февраля досрочно прекратит полеты из Сочи в Египет

Информация об этом появилась от турагентов, пытавшихся забронировать тур в Египет на февраль.

Сообщается, что компания «Аэрофлот» планирует досрочно завершить полетную программу в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из аэропорта Сочи.

Согласно расписанию, вылеты из Сочи в Хургаду доступны до 28 января включительно, а в Шарм-эль-Шейх до 3 февраля. По мнению специалистов, «Аэрофлот» решил досрочно прекратить полеты в Египет из Сочи на фоне низкого спроса. В это время года курорты Красного моря проигрывают по интересу более теплому Таиланду.

При этом в феврале авиарейсы в Египет из Сочи продолжат выполнять две авиакомпании: AlMasria и Red Wings, сообщает Tourdom.ru.

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