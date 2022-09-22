«Аэрофлот» разрешит подлежащим призыву россиянам сдать авиабилеты без штрафов
Это следует из сообщения авиакомпании агентам по продажам билетов. Новое правило действует в отношении авиабилетов, которые были куплены до 10:00 по московскому времени 21 сентября.
Пассажиры, попадающие в эту категорию, должны предъявить повестку, мобилизационное предписание или подтверждающие документы, что состоящий на воинском учете человек обращался за разрешением на выезд с места жительства, но ему отказали.
«Аэрофлот» также будет оформлять вынужденный возврат состоящим на воинском учете гражданам, которые обратились за разрешением на выезд, но не получили ответа в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации. Также вынужденный возврат билетов будут оформлять членам семьи подпадающего под мобилизацию россиянина.
«В случае, если пассажир, призванный в ходе частичной мобилизации, убыл по месту службы и не может лично обратиться для проведения вынужденного возврата денежных средств, возврат возможно произвести третьему лицу при предъявлении документов или их копий, а также доверенности на получение денег по перевозочному документу пассажира», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота» в Telegram.
Кроме того, по данным туроператоров, 21 сентября увеличилось число обращений от туристов, которые интересовались возможностями аннулирования поездок после объявления частичной мобилизации. В Альянсе турагентств России (АТА) заявили, что отменять тур за границу не имеет смысла, так как сделать это можно только со штрафом.
Однако по словам вице-президента АТА, директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, получившие повестку от военкомата граждане, которые из-за этого не смогли уехать в тур, смогут вернуть деньги за отдых полностью.
«У нас нет запрета на выезд за рубеж, границы открыты. Из Сочи в Абхазию сегодня многие без проблем выехали. Так что не нужно паниковать. Даже если вы улетите на отдых за границу, а за это время придет повестка — вы ничего не нарушили. Командировка или отдых — неважно», — сказал эксперт.
Он добавил, что гражданин сможет явиться в военкомат по возвращении с отдыха, пишут «Известия».
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