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Авиабомбу времен войны весом 50 кг нашли на кладбище в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-vremen-vojny-vesom-50-kg-nashli-na-kladbishhe-v-krasnodarskom-krae
Авиабомбу времен войны весом 50 кг нашли на кладбище в Краснодарском крае
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» управления Росгвардии по Краснодарскому краю за прошедшую неделю уничтожили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Крымском районе рабочие на кладбище нашли авиабомбу ФАБ-50. Еще две 82-мм минометные мины обнаружили во время земляных работ в хуторе Львовском.

В Гулькевичском и Павловском районах нашли 105-мм и 122-мм артиллерийские снаряды. На берегу водоема в Абинском районе жители нашли три 81-мм минометные мины. В лесах Туапсинского, Крымского, Успенского и Апшеронского районов грибники обнаружили 81-мм минометную мину, два снаряда калибра 50 мм и 120 мм и гранату Ф-1.

Все боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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