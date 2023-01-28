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Авиабомбу времен войны уничтожили в карьере за Сопкой Героев в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-vremen-vojny-unichtozhili-v-karere-za-sopkoj-geroev-v-krymskom-rajone
Авиабомбу времен войны уничтожили в карьере за Сопкой Героев в Крымском районе
Фото @sergeyi_les

Громкий хлопок 28 января в 10:55 встревожил жителей Киевского сельского поселения. Также местные жители были обеспокоены большим количеством машин оперативных служб на улицах.

Глава Крымского района Сергей Лесь в соцсетях объяснил, что ФГКУ «Донской спасательный центр МЧС России» обезвредили авиационную осколочную бомбу времен Великой Отечественной войны.

«Снаряд был обнаружен 25 января в Нижнебаканском сельском поселении в 1,5 км в северо-восточном направлении от станицы Неберджаевской. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в карьере за Сопкой Героев, поэтому жители Киевского сельского поселения слышали взрыв», — написал Лесь в Telegram.

Он также пояснил, что оперативные службы выезжали на место для обеспечения безопасности жителей.

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