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Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-unichtozhili-v-novorossijske-3
Видео канала «Кубань 24»

Снаряд обнаружили на стройплощадке в селе Мысхако.

Пиротехники Донского спасательного центра МЧС обезвредили на полигоне в Новороссийске авиабомбу ФАБ-500 времен Великой Отечественной войны.

Читайте также: останки советского солдата нашли при строительстве школы под Новороссийском. На место выехали поисковики и сотрудники полиции и следственного комитета. В результате нашли останки солдата Великой Отечественной войны с вещами и личным солдатским медальоном. Как только подготовят все документы, останки торжественно перезахоронят.

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