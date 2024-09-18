Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили в Новороссийске

Снаряд обнаружили на стройплощадке в селе Мысхако.

Пиротехники Донского спасательного центра МЧС обезвредили на полигоне в Новороссийске авиабомбу ФАБ-500 времен Великой Отечественной войны.

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