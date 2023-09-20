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Авиабомбу весом 250 кг откопали на спортплощадке в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-vesom-250-kg-otkopali-na-sportploshhadke-v-novorossijske
Авиабомбу весом 250 кг откопали на спортплощадке в Новороссийске
Фото МЦУ Новороссийска

Взрывоопасный предмет обнаружили 20 сентября при выполнении земляных работ на одной из спортивных площадок в Южном районе.

Прибывшие на место специалисты установили, что рабочие откопали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны — ФАБ-250.

«Ведется подготовка нормативной документации о введении режима ЧС с рекомендацией по приостановке работы близлежащих организаций», — сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Для обезвреживания найденной авиабомбы из Ростова-на-Дону вызвали пиротехнический расчет Донского центра МЧС России.

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