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Авиабомбу нашли в винограднике в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviabombu-nashli-v-vinogradnike-v-krasnodarskom-krae
Авиабомбу нашли в винограднике в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Опасную находку сделал рабочий в хуторе Белом Темрюкского района. Он сообщил об этом правоохранителям.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Пластун» выяснили найденный металлический предмет с коррозией — это авиационная осколочная бомба времен Великой Отечественной войны. Вес боеприпаса составил 10 кг.

Правоохранители вывезли авиабомбу в карьер и уничтожили, соблюдая все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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