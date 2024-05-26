Аварию на электросетях устраняют в Прикубанском округе Краснодара

В Прикубанском округе краевой столицы 26 мая ведутся аварийно-ремонтные работы на линиях электроснабжения.

По данным энергетиков, участившиеся случаи отключения энергии в различных микрорайонах округа связаны с именно с этими ремонтными работами.

Уточнить информацию о сроках выполнения работ или оставить заявку можно по телефону ЕДДС в Прикубанском округе: 8 (861) 226-33-37 или по короткому номеру «НЭСК-Электросети» 076, сообщает администрация Прикубанского округа Краснодара в Telegram-канале.

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