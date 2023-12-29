Авария с тремя грузовиками затруднила движение на трассе «Дон» на Кубани

Авария с участием большегрузов произошла днем 29 декабря на 1309-м километре трассы М-4 «Дон» в Динском районе.

По предварительным данным, столкнулись три грузовых автомобиля. В результате аварии никто не пострадал. Движение на трассе не перекрывалось. К ликвидации последствий ДТП привлекали 5 человек и 1 единицу техники от МЧС.

«Сотрудники МЧС смыли с проезжей части следы ГСМ. На данный момент все последствия аварии ликвидированы», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, из-за аварии на федеральной трассе от станицы Пластуновской образовался автомобильный затор.

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