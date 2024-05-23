Авария оставила без света 12 улиц в Карасунском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе произошло 23 мая около 16:00.

Без света остались улицы Молодежная, Онежская, Сормовская, Белгородская, Камвольная, Текстильная, Цветочная, Дежнева, Магистральная, Звездная, Лизы Чайкиной и Уральская.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 16 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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