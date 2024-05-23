Об отключении света предупредили жителей 10 населенных пунктов Анапы

Плановые работы на электросетях планируют провести 24 мая.

В связи с этим отключение электроэнергии с 9:00 до 12:00 ожидается в станице Анапской на улицах Ереванской, Анапской, Николаевской, проезде Ереванском, на улице Вишневой и переулке Сосновом.

С 10:00 до 15:00 электричества не будет в хуторе Куток, СОТ «Колос», СОТ «Пищевик» и СОТ «Автомобилист».

С 5:00 до 23:00 возможно понижение напряжения на 5-10% от номинального в хуторах Большой Разнокол, Малый Разнокол, Прикубанском, Иванов, Красная горка, сообщает МЦУ Анапы.

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