Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Об отключении света предупредили жителей 10 населенных пунктов Анапы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ob-otklyuchenii-sveta-predupredili-zhitelej-10-naselennyh-punktov-anapy
Об отключении света предупредили жителей 10 населенных пунктов Анапы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Плановые работы на электросетях планируют провести 24 мая.

В связи с этим отключение электроэнергии с 9:00 до 12:00 ожидается в станице Анапской на улицах Ереванской, Анапской, Николаевской, проезде Ереванском, на улице Вишневой и переулке Сосновом.

С 10:00 до 15:00 электричества не будет в хуторе Куток, СОТ «Колос», СОТ «Пищевик» и СОТ «Автомобилист».

С 5:00 до 23:00 возможно понижение напряжения на 5-10% от номинального в хуторах Большой Разнокол, Малый Разнокол, Прикубанском, Иванов, Красная горка, сообщает МЦУ Анапы.

Читайте также: в Анапе 1 и 2 июня ограничат движение на Пионерском проспекте.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях