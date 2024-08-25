Авария на водоводе оставила без холодной воды жителей на востоке Краснодара

Сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Карасунском округе поступило из ЕДДС

Из-за утечки на водопроводе диаметром 100 мм на улице Приозерной прекращена подача холодной воды в жилые дома № 9, 15, 17 и 19 на улице Приозерной и №2 на улице Симферопольской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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