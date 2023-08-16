Авария на магистральном водоводе оставила без воды жителей семи районов Сочи

В Адлерском районе 16 августа на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Ленина около ЖК «Курортный» произошла повторная авария.

«Оперативные службы уже на месте. Для исключения еще больших потерь и обострения ситуации водозабор в Адлерском, Хостинском и части Центрального района временно приостановлен. Завершить ремонтные работы планируется до конца суток. Восстановить подачу воды — до конца следующего дня — 17 августа», — написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В социальные учреждения и крупные гостиницы и отели будут подвозить воду в цистернах. Сочинцы могут оставлять свои заявки в водоканале, их будут оперативно обрабатывать.

По данным сочинского водоканала, остановлено оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере. В связи с этим население Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное столкнутся с перебоями в подаче воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе улицы Ленина около ЖК «Курортный» 9 августа активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженеры выявили два участка повреждений.