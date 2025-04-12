Аварийные бригады РЖД устранили последствия падения БПЛА на контактную сеть

Специалистам РЖД удалось ликвидировать последствия повреждения контактной сети, вызванных падением обломков украинского беспилотника в районе станицы Васюринской в Динском районе Краснодарского края.

Восстановительные работы завершены, и движение поездов полностью возобновлено. В настоящее время железнодорожники принимают меры, чтобы минимизировать последствия сбоя в расписании пассажирских поездов и постепенного сокращения задержек в графике движения составов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить:

через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»;

на официальном сайте компании;

по бесплатному круглосуточному телефону службы поддержки: 8-800-775-00-00.

В РЖД напоминают, что подобные инциденты могут временно влиять на расписание, поэтому пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о своих рейсах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 12 апреля в станице Васюринской Динского района из-за падения обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата были повреждены контактные линии железнодорожных путей. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, обошлось без пострадавших. На месте происшествия задействованы экстренные службы и специализированные подразделения, включая аварийную бригаду РЖД. Движение поездов на данном участке временно остановлено. По состоянию на 07:00 утра зафиксирована задержка одного пассажирского поезда. Позднее число опаздывающих составов выросло до двух.