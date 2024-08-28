Аварийное отключение оставило без света 7 улиц на западе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло 28 августа около 11:00.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах: Красных Партизан, Западный обход, 1 отделение, 2 отделение, 1 Гвардейской, Доватора и Крылатской.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена 21 трансформаторная подстанция. На месте работает аварийная бригада. Ориентировочно, ремонтные работы продлятся до 14:00.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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