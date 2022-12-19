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Аварийное отключение оставило без света пять дачных поселков под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-pyat-dachnyh-poselkov-pod-krasnodarom
Аварийное отключение оставило без света пять дачных поселков под Краснодаром
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 19 декабря в Карасунском округе Краснодара.

В настоящее время без света остаются жители СНТ «Восток», СТ «Радуга», СТ «Пашковское», СТ «Юбилейное» и ДНТ «Виктория».

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. Из-за этого отключилась ПС «Хутор Ленина-11», и были обесточены 13 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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