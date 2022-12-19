Аварийное отключение оставило без света пять дачных поселков под Краснодаром
Происшествия
19.12.2022 11:51
Аварийное отключение электроэнергии произошло 19 декабря в Карасунском округе Краснодара.
В настоящее время без света остаются жители СНТ «Восток», СТ «Радуга», СТ «Пашковское», СТ «Юбилейное» и ДНТ «Виктория».
Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. Из-за этого отключилась ПС «Хутор Ленина-11», и были обесточены 13 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: жителей восьми населенных пунктов Сочи призывают запастись водой из-за утечки на сетях.
Популярные новости
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Пострадали три человека: легковушка влетела в бетонное ограждение в Новороссийске
- Контроль расходов УК: систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить в России
- Шпионившего за Черноморским флотом украинского агента осудили на 12 лет
- Принудительно собирать нельзя: в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии
- Сочи вошел в пятерку городов, где россияне хотели бы встретить Новый год