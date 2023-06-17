Аварийное отключение оставило без света поселок Плодородный и 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 17 июня около 8:00.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Кругликовской, Пустовойта, Школьной, Тихорецкой, Восточно-Кругликовской, Подсолнечной, Черниговской, Филатова, а также в переулках Веселый и Тихий. Также нет света в поселке Плодородном.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены ПС «СВ-327» и 19 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Ераснодара.

Читайте также: две ночи без электричества проведут жители Западного и Прикубанского округов Краснодара.