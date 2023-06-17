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Аварийное отключение оставило без света поселок Плодородный и 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-poselok-plodorodnyj-i-11-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света поселок Плодородный и 11 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 17 июня около 8:00.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Кругликовской, Пустовойта, Школьной, Тихорецкой, Восточно-Кругликовской, Подсолнечной, Черниговской, Филатова, а также в переулках Веселый и Тихий. Также нет света в поселке Плодородном.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены ПС «СВ-327» и 19 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Ераснодара.

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