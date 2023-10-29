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Аварийное отключение оставило без света 8 улиц в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-8-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 8 улиц в Карасунском округе Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об аварийном отключении электричества в Карасунском округе сообщили 29 октября в 10:16.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Бородинской, Степной, Берег Кубани, Крупской, Станичной, Горной, Заводской и Пашковский перекат.

Причиной отключения электроэнергии стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 20 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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