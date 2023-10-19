В 2023 году в эксплуатацию ввели 12 электросетевых объектов в Туапсе

С начала года специалисты сдали новые объекты, а также построили 1,5 км линий электропередачи по инвестпрограмме.

«Для стабильного обеспечения электроснабжения также реконструировали трансформаторную подстанцию в северо-восточной части города», — отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Он также добавил, что были отремонтированы линии электропередачи общей длиной 55 км и электрооборудования в 45 трансформаторных подстанциях.

Кроме того, трассу воздушных линий длиной 2,5 км расчистили от растительности. В муниципалитете к работе в осенне-зимний период уже подготовили 8 ремонтно-восстановительных бригад и 10 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: электрическую подстанцию «Адлер» реконструировали в Сочи.