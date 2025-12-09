Аварийное отключение оставило без света 5 улиц в центре Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло 9 декабря около 11:10.

Без электричества остались жители домов на улицах Короленко, Гончарной, Новороссийской, Шевченко, Радио.

Причина отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «Восточная-210» и были обесточены три трансформаторные подстанции.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — в 15:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

Читайте также: садик и 13 домов остались без воды из-за прорыва на Севастопольской в Краснодаре. Аварийное отключение водоснабжения в Западном округе произошло утром 9 декабря. Без воды остались жители домов на улицах Аэродромной, 9, Рылеева, 354, 356 (детский сад № 10), 358, 360, Севастопольской, 2, 4, 5, 6, 9, Власова, 292, Котовского, 39, 41, 48.

Подпишись, здесь всегда интересно.