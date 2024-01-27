Аварийное отключение оставило без света 5 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 27 января около 10:40.

В настоящее время без электричества остаются жители домов на улицах 1 Мая, Тепличной, Митинской, Сахалинской и Российской.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены четыре подстанции.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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