Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Аварийное отключение оставило без света 5 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-5-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 5 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии произошло 27 января около 10:40.

В настоящее время без электричества остаются жители домов на улицах 1 Мая, Тепличной, Митинской, Сахалинской и Российской.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены четыре подстанции.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: более 50 котельных модернизировали на Кубани в 2023 году.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях