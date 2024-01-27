Аварийное отключение оставило без света 5 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
27.01.2024 10:55
Аварийное отключение электроэнергии произошло 27 января около 10:40.
В настоящее время без электричества остаются жители домов на улицах 1 Мая, Тепличной, Митинской, Сахалинской и Российской.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены четыре подстанции.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: более 50 котельных модернизировали на Кубани в 2023 году.