Аварийное отключение оставило без света 4 улицы в Карасунском округе Краснодара
Происшествия
07.10.2023 17:01
Аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 7 октября в 16:40.
В настоящее время электричества нет на улицах Васильченко, Калиновой, Осиновой и Фанагориевской в поселке Лорис.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, в результате были отключены 12 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Новороссийске проводят проверку из-за регулярных массовых отключений света.