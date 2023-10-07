Аварийное отключение оставило без света 4 улицы в Карасунском округе Краснодара

Аварийное отключение электричества в Карасунском округе произошло 7 октября в 16:40.

В настоящее время электричества нет на улицах Васильченко, Калиновой, Осиновой и Фанагориевской в поселке Лорис.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, в результате были отключены 12 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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