Аварийное отключение оставило без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара
Происшествия
04.08.2023 12:36
Об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе сообщили 4 августа в 12:26.
В настоящее время без электричества находятся улицы Базарная, Бейсугская, Знаменская, Соборная, Новодонецкая, Булатная, Гренадерская, Становая, Демидовская, Куликовского, Есенина, Гагарина, Зеленая, Трактовая, Школьная, Новая и Киевская.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена 31 трансформаторная подстанция.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 4 августа без света остались жители улиц Красных Партизан, Круговой, Азовской и Заполярной.