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Аварийное отключение оставило без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-17-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara-2
Аварийное отключение оставило без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе сообщили 4 августа в 12:26.

В настоящее время без электричества находятся улицы Базарная, Бейсугская, Знаменская, Соборная, Новодонецкая, Булатная, Гренадерская, Становая, Демидовская, Куликовского, Есенина, Гагарина, Зеленая, Трактовая, Школьная, Новая и Киевская.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена 31 трансформаторная подстанция.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 4 августа без света остались жители улиц Красных Партизан, Круговой, Азовской и Заполярной.

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