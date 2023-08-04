Аварийное отключение оставило без света 17 улиц в Карасунском округе Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе сообщили 4 августа в 12:26.

В настоящее время без электричества находятся улицы Базарная, Бейсугская, Знаменская, Соборная, Новодонецкая, Булатная, Гренадерская, Становая, Демидовская, Куликовского, Есенина, Гагарина, Зеленая, Трактовая, Школьная, Новая и Киевская.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате была обесточена 31 трансформаторная подстанция.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 4 августа без света остались жители улиц Красных Партизан, Круговой, Азовской и Заполярной.