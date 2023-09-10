Аварийное отключение оставило без света 14 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение в Прикубанском округе произошло 10 сентября около 17:00.

В настоящее время без электричества находятся жители домов на улицах Круговой, Баумана, Красных Партизан, Крымской, Панфилова, Темрюкской, 4 линия, Анапской, Толстого, Сочинской, Толбухина, Туапсинской, Доватора, Славянской.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 17 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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