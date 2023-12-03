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Аварийное отключение оставило без света 12 улиц в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-12-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 12 улиц в Карасунском округе Краснодара
Фото unsplash.com

Об отключении электроэнергии В Карасунском округе сообщили днем 3 декабря в 14:23.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах 8 Марта, Крайней, Крупской, Крылатой, Сычевой, Украинской, Почтовой, Старокорсунской, 1 Мая, Фадеева, Ярославского, Суворова.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 10 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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