Аварийное отключение оставило без света 12 улиц в Карасунском округе Краснодара

Об отключении электроэнергии В Карасунском округе сообщили днем 3 декабря в 14:23.

В настоящее время без света остаются жители домов на улицах 8 Марта, Крайней, Крупской, Крылатой, Сычевой, Украинской, Почтовой, Старокорсунской, 1 Мая, Фадеева, Ярославского, Суворова.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 10 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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