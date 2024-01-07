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Аварийное отключение оставило без света 10 улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avarijnoe-otklyuchenie-ostavilo-bez-sveta-10-ulits-v-tsentre-krasnodara
Аварийное отключение оставило без света 10 улиц в центре Краснодара
Фото unsplash.com

Аварийное отключение в Центральном округе произошло 7 января около 10:40.

В настоящее время без электричества находятся улицы Базовская, Карасунская, Костылева, Чапаева, Садовая, Казачья, Буденного, Березанская, Кутузова, Янковского.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 15 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕЖЖС Краснодара.

Читайте также: в центре Краснодара несколько улиц остались без света из-за аварии.

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