Аварийное отключение оставило без света 10 улиц в центре Краснодара

Аварийное отключение в Центральном округе произошло 7 января около 10:40.

В настоящее время без электричества находятся улицы Базовская, Карасунская, Костылева, Чапаева, Садовая, Казачья, Буденного, Березанская, Кутузова, Янковского.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 15 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕЖЖС Краснодара.

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