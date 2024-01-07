Аварийное отключение оставило без света 10 улиц в центре Краснодара
Происшествия
07.01.2024 10:57
Аварийное отключение в Центральном округе произошло 7 января около 10:40.
В настоящее время без электричества находятся улицы Базовская, Карасунская, Костылева, Чапаева, Садовая, Казачья, Буденного, Березанская, Кутузова, Янковского.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 15 трансформаторных подстанций.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕЖЖС Краснодара.
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