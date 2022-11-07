Аварийно-спасательную службу «Кубань-СПАС» возглавил Александр Рекун
Первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий 7 ноября представил сотрудникам краснодарского отряда «Кубань-СПАС» нового руководителя — Александра Рекуна.
Ярослав Городецкий поздравил нового начальника службы с назначением и пожелал успехов в дальнейшей работе.
«Думаю, что Александр Михайлович, как мудрый управленец, выведет службу «Кубань-СПАС» на новый уровень работы», — отметил первый замминистра ГО и ЧС региона.
Александру Рекуну 48 лет, он родился в станице Пластуновской Динского района. После окончания вуза служил в органах внутренних дел, занимал разные должности — от инспектора отдела экономической безопасности до начальника управления по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.
Читайте также: в Сочи спасатели рассказали, как действовать во время ликвидации последствий ЧС.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
- Жителям Краснодара для счастья нужно 180 тыс. рублей в месяц
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию