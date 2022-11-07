Аварийно-спасательную службу «Кубань-СПАС» возглавил Александр Рекун

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Первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий 7 ноября представил сотрудникам краснодарского отряда «Кубань-СПАС» нового руководителя — Александра Рекуна.

Ярослав Городецкий поздравил нового начальника службы с назначением и пожелал успехов в дальнейшей работе.

«Думаю, что Александр Михайлович, как мудрый управленец, выведет службу «Кубань-СПАС» на новый уровень работы», — отметил первый замминистра ГО и ЧС региона.

Александру Рекуну 48 лет, он родился в станице Пластуновской Динского района. После окончания вуза служил в органах внутренних дел, занимал разные должности — от инспектора отдела экономической безопасности до начальника управления по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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