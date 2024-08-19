Аттракционы в парках Краснодара не будут работать в сильную жару до 22 августа

В Краснодаре в ближайшие три дня ожидается аномальная жара до +39 градусов.

В соответствии с требованиями технической документации установленных в городских парках аттракционов в связи с высокой температурой воздуха с 19 по 22 августа с 13:00 до 17:00 работу аттракционов приостановят.

Жителей гостей краевой столицы просят ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью, сообщает официальный информационный Telegram-канал парков Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аномальная жара до +39°С ожидается до 21 августа в Краснодарском крае.