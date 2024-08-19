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Аномальная жара до +39°С ожидается до 21 августа в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anomalnaya-zhara-do-39-s-ozhidaetsya-19-20-i-21-avgusta-v-krasnodarskom-krae
Аномальная жара до +39°С ожидается до 21 августа в Краснодарском крае
Фото freepik.com

МЧС объявило экстренное предупреждение о сильной жаре на Кубани.

По данным синоптиков, во второй половине дня и вечером 19 августа, а также 20 и 21 августа в регионе ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39°С.  На Черноморском побережье температура воздуха поднимется до +37°С.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности: носить головные уборы, пить больше жидкости, а также избегать мест под открытым солнцем в дневные часы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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