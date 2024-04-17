АТОР: туристы из России не могут вылететь из Дубая из-за сильного наводнения

В Дубае 16 апреля впервые за 75 лет прошел самый сильный дождь — затопило дороги, отели, торговые центры, а также аэропорт.

Многие туристы уже более суток ждут вылет в аэропорту, часть из них разместили в гостиницах. Воздушная гавань работает в ограниченном режиме. Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию на все рейсы до конца дня. Пассажиры, находящиеся в транзитной зоне и прилетающие в Дубай, продолжают обслуживаться.

Всего по данным туроператоров России, в ОАЭ сейчас остаются около 2 тыс. организованных туристов, которые не могут вылететь из-за непогоды. Их обеспечили горячим питанием и жильем. Ассоциация туроператоров России при этом передает, что вылета ждут около 3 тыс. россиян, и многие из них жалуются на отсутствие помощи от авиакомпаний.

В АТОР отмечают, что туристам не предоставляют еду и воду в аэропортах Дубая и Шарджи, при этом связь с авиакомпаниями нестабильная. Аналогичная ситуация в аэропорту Аль-Мактуме — запасов еды и воды нет, а большинство кафе и ресторанов закрыты в связи с непогодой.

«Номера в отелях по большей части заняты, поэтому во многих случаях туристам не удается продлить проживание или экстренно найти номер. Кроме того, ко многим отелям сейчас невозможно доехать: на дорогах аварии, подтопления, частичные разрушения… Некоторым удается выехать из аэропорта, другие по-прежнему находятся там уже больше суток», — добавили в пресс-службе АТОР.

Сейчас погода нормализовалась, ночью дождь прекратился. Для нормальной работы аэропорта нужно полностью очистить территорию от воды.

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