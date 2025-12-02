Logo
Экономика
АТОР прогнозирует рост турпотока из Китая в Краснодарский край на 15%
Фото пресс-службы администрации Сочи

Отмена виз для туристов из Китая приведет к постепенному увеличению числа туристов из этой страны в Краснодарском крае. Основной точкой притяжения может стать Сочи.

Об этой тенденции рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Краснодарский край увидит значительное увеличение количества китайских гостей, но, конечно, не в такой динамике, как приграничные регионы. Оценочно, в пределах 15%», — отметила эксперт.

Соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин считает, что нужно устранить трудности с логистикой, чтобы добиться значительного роста турпотока из Китая на юг страны, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китайской Народной Республики.

