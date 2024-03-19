АТОР: от 60 тыс. рублей стоит отдых на двоих летом в Геленджике

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в этом году Геленджик востребован не меньше, чем Сочи или Анапа. Больше всего бронируют туры в июле-августе, но в этом году стало выросло число заявок на апрель-июнь и осенние месяцы.

Сообщается, что у «Интуриста» число бронирований за год выросло в три раза, у «Дельфина» — в два раза.

В среднем, цены на отели в текущем году выросли примерно на 15%. Это сопоставимо с аналогичным показателем на других курортах Кубани. Недельный тур с проживанием в бюджетном санатории или гостинице категории две и три звезды обойдется, в среднем, от 60 тыс. рублей до 90 тыс. рублей на двоих.

В АТОР сообщили, что в отеле категории «четыре звезды» отдых обойдется в сумму от 66 тыс. рублей до 110 тыс. рублей. В пятизвездочном отеле цены начинаются от 150 тысяч рублей на двоих, сообщает пресс-служба АТОР.

Читайте также: туристам вернут деньги за бронь номеров из-за реконструкции отелей «Розы Хутора».