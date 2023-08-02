АТОР: летом 2023 года курорты Краснодарского края примут около 10 млн туристов

Об этом 2 августа рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции.

По словам Ломидзе, этим летом турпоток на кубанские курорты вырастет на 8,7%.

«По предварительным подсчетам, около 10 млн туристов за это лето отдохнет на курортах Краснодарского края, несмотря ни на погодные катаклизмы, ни на транспортные сложности», — сказала глава АТОР.

Она отметила, что Кубань уверенно лидирует в России по числу туристов.

«Лидерство Краснодарского края довольно сложно сдвинуть. Хотя к этому приблизилась, не поверите, Москва», — сообщила Майя Ломидзе.

Ожидается, что по итогам этого лета турпоток в Москву достигнет порядка 6,4 млн человек. Санкт-Петербург замыкает топ-3 самых востребованных направлений для внутреннего туризма. Число тех, кто проведет свой отпуск в Северной столице, может составить около 3,5 млн человек.

Средний чек за туры по России в августе составил 79,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба аналитической службы АТОР.

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