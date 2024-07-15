АТОР: лесные пожары под Новороссийском не снизили спрос на курорты Кубани

Федеральные туроператоры не продавали путевки на пострадавшие от пожара базы отдыха в хуторе Дюрсо, поскольку этот район не пользуется спросом у организованных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По словам экспертов, территории под Новороссийском привлекают в основном тех, кто планирует свой отдых самостоятельно, а также автотуристов, следующих через город-герой транзитом в Крым.

«Этот район Черноморского побережья любят именно самостоятельные туристы. Они отдыхают в палатках, приезжают на машинах покупаться днем без ночевки», — прокомментировали в туроператорской компании «Мультитур».

По данным национального туроператора АЛЕАН, от туристов, отдыхающих сейчас на курортах Кубани, не поступает просьб аннулировать их туры из-за лесных пожаров под Новороссийском.

Всего в районе Дюрсо от огня пострадали территории четырех баз отдыха: «Романтик», «Моряк», «Строитель» и «Голубая волна». Из этих объектов эвакуировали около 300 человек.

Спасатели уже потушили очаги возгорания на территории турбаз и остановили распространение лесного пожара около хутора Дюрсо. Основные кубанские курорты не пострадали от пожара и находятся далеко от очагов возгораний, поэтому не стоит ожидать снижения спроса на туры на Черноморском побережье края в разгар высокого сезона, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели уже около суток борются с крупным лесным пожаром в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Его площадь достигла 62 га.