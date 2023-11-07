Атаман Власов: кубанские казаки отправили 2,9 тыс. тонн помощи в зону СВО

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов 7 ноября встретился с активистами гуманитарного движения.

На встречу прибыли представители казачьих общественных фондов Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, которые регулярно доставляют грузы на территорию новых регионов.

«Именно благодаря вашим усилиям обычные жители Донецка, Мариуполя, Горловки, Шахтерска и других городов, многодетные семьи и социальные учреждения Донбасса, а также казаки и военнослужащие регулярно получают десятки тонн помощи. Кубанское казачье войско уже собрало и направило почти 2,9 тыс. тонн гуманитарных грузов. Эта работа активно проводится в районных обществах совместно с местными жителями, неравнодушными людьми», — отметил вице-губернатор, атаман ККВ Александр Власов.

Первый груз с гуманитарной помощью с Кубани отправили в начале марта 2022 года. Сейчас сбор и доставка идет постоянно — еженедельно десятки тонн грузов.

Постоянные участники гуманитарного движения казак Денис Куренин, который готовится уже к 71 поездке на территорию Донбасса, атаман Новосельского ХКО Сергей Тарасов, совершивший более 50 поездок, руководитель фонда «Доброволец БАРСа» Марина Павлова и многие другие.

Власов поблагодарил участников за работу и активное участие, отметив, что девиз «Своих не бросаем» стал действительно народным не только в регионе, но и по всей стране, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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