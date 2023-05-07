Атаку украинских дронов на аэродром пресекли сотрудники ФСБ в Ивановской области

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пресечена попытка совершения диверсионно-террoристического акта, который планировало ГУ разведки Минобoроны Украины (ГУР МОУ) на военном аэродроме Северный в Ивановскoй области.

Оперативники выявили диверсионную разведгруппу на территории РФ. Деятельность ее членов координировали сотрудники спецслужб Украины. Диверсанты планировали доставить самодельные взрывные устройства на легкомоторном самолете «Аэропракт А-32» из населенного пункта Блистова в Черниговской области.

По данным ФСБ, злоумышленники планировали атаковать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Пилота и завербованных диверсантов задержали после посадки в Тульской области, когда они передавали взрывные устройства.

Продолжается розыск всех членов диверсионно-разведывательной группы, устанавливается и документируется их противоправная деятельность, сообщает ТАСС.

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