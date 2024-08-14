Астрофизик Иванов рассказал, может ли на Кубани повториться полярное сияние

Солнце сейчас подходит к пику своей активности, что происходит раз в 11 лет. Поэтому жители нескольких районов Кубани могли увидеть полярное сияние в ночь на 13 августа.

По словам заведующего астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александра Иванова, несколько дней назад на Солнце зафиксировали серьезный выброс. До Земли он дошел во вторник, 13 августа и вызвал сильную магнитную бурю уровня G4. Северное сияние — результат магнитных бурь, объяснил ученый.

Это явление фиксировали по всей России, в том числе в Краснодарском крае. На короткое время небо озарилось розовым свечением, которое быстро сошло на нет.

Как отметил Иванов, Сейчас Солнце очень активно не из-за времени года, а из-за циклов, которые постоянно сменяются на небесном теле.

«Мы подходим к максимуму солнечной активности. Такое происходит раз в 11 лет. Это и позволяет нам видеть северное сияние там, где обычно его нет», — рассказал астрофизик.

При этом нельзя спрогнозировать заранее, когда такое природное явление произойдет снова. Обычно об этом становится известно за два дня. Ученый посоветовал по-возможности наблюдать за полярным сиянием за городом, где нет сильной подсветки, пишет «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильная магнитная буря уровня G4 накрыла Краснодарский край до 14 августа.