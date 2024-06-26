Ассортимент поставок кубанской продукции расширят в Минске

В 2023 году администрация Краснодарского края и Правительство Республики Беларусь заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Чтобы обсудить торговое взаимодействие между муниципалитетом и государством, в Беларусь прибыла делегация Кубани, в ее составе был руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. По его словам, сейчас муниципалитет рассматривает возможность организации поставок своей продукции в Минск.

«В случае реализации проекта у кубанских производителей появится возможность расширить географию сбыта товаров и, следовательно, увеличить выручку предприятий. В конечном итоге это укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Кубанью и Беларусью», — отметил он.

Власти края вместе с представителями Минского горисполкома осмотрели площадки, где кубанские производители смогут представить продукцию, а также обсудили ассортимент товаров. В частности, Республика Беларусь заинтересована в сырах и винах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: знак качества «Сделано на Кубани» получат еще более 320 товаров.