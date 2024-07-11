Артисты Краснодарского театра драмы показали «Анну Каренину» в Москве

Коллектив Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького представили спектакль «Анна Каренина» на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова. Она поздравила артистов и пожелала им дальнейших творческих успехов и новых интересных проектов.

«Артисты Краснодарского театра драмы с премьерой в столице. Спектакль «Анна Каренина» был показан на родной сцене 16 раз, его посмотрели почти 14 тыс. жителей и гостей Краснодара. Первые гастроли — и сразу в Москве, в театре им. Евгения Вахтангова, где наши артисты не выступали более 30 лет. Декорации транспортировались в полном объеме, чтобы представить публике спектакль, как на домашней сцене. Поддержать кубанских коллег на репетицию пришел заслуженный деятель искусств РФ, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Постановка московским зрителям очень понравилась», — написала Минькова в Telegram.

Также Минькова напомнила о том, что в театрах Краснодара сейчас идут спектакли, которые можно посетить всей семьей.

«На сцене Нового театра кукол спектакли — «Волк и семеро козлят», «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом». В Театре кукол родителям и детям предлагают посмотреть «Муху-цокотуху», «Морозко», «Кот в сапогах», — цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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