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Артисты из Ленинградского района приехали в учебный центр и выступили для мобилизованных

Культура
05.10.2022 12:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/artisty-iz-leningradskogo-rajona-priehali-v-uchebnyj-tsentr-i-vystupili-dlya-mobilizovannyh
Видео канала «Кубань 24»

Так коллективы и солисты из Ленинградского района поддержали боевой дух тех, кто скоро отправится защищать страну.

Прямо посреди полевого лагеря плац превратили в сцену. Бойцы остались довольны. Командиры тем временем оценивали подготовку мобилизованных из Ленинградского района. Они отметили высокую мотивацию бойцов.

«Парни из Ленинградского района, которые были мобилизованы, показывают хорошие результаты в боевой подготовке. Они уверены, что все будет хорошо, что задачи, которые были поставлены президентом, правительством и губернатором, будут выполнены в полном объеме», — сказал командир полка Андрей Шевченко.

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