Артисты из Ленинградского района приехали в учебный центр и выступили для мобилизованных
Культура
05.10.2022 12:50
Так коллективы и солисты из Ленинградского района поддержали боевой дух тех, кто скоро отправится защищать страну.
Прямо посреди полевого лагеря плац превратили в сцену. Бойцы остались довольны. Командиры тем временем оценивали подготовку мобилизованных из Ленинградского района. Они отметили высокую мотивацию бойцов.
«Парни из Ленинградского района, которые были мобилизованы, показывают хорошие результаты в боевой подготовке. Они уверены, что все будет хорошо, что задачи, которые были поставлены президентом, правительством и губернатором, будут выполнены в полном объеме», — сказал командир полка Андрей Шевченко.
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