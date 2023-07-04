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Артезианскую скважину пробурят в станице Старокорсунской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/artezianskuyu-skvazhinu-proburyat-v-stanitse-starokorsunskoj-v-krasnodare
Артезианскую скважину пробурят в станице Старокорсунской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 4 июля сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов во время рабочего объезда станицы Старокорсунской.

Глава кубанской столицы отметил, что в станице за последние годы значительно выросло число жителей, поэтому инфраструктура тоже требует обновления.

«Для снабжения станицы водой используют артезианские скважины. Первые пробурили в начале 70-х годов прошлого века, постепенно открывали еще. Но уже сейчас стоит острая необходимость в новых источниках», — сказал Евгений Наумов.

По словам замглавы города Максима Онищенко, с повышением температуры воздуха в Старокорсунской начались перебои с водой. Сейчас идет работа над проектированием скважины глубиной 270 м. С появлением новой скважины мощность подачи водоснабжения увеличится на 600 куб. м в сутки. К работам приступят в ближайшее время.

В следующем году планируют при выделении средств из краевого бюджета заменить в Старокорсунской около 22 км водопроводных сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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