Арт-ярмарка «Карусель новогодняя» откроется 30 декабря в парке Анапы
Общество
28.12.2022 14:27
Выставка изделий ремесленнического мастерства и декоративно-прикладного искусства откроется 30 декабря. Она будет работать с 14:00 до 19:00 в парке 30-летия Победы напротив Колеса обозрения.
Анапские ремесленники представят на ярмарке сувениры, подарки ручной работы, а также выпечку и домашнюю еду. Гости ярмарки смогут сделать фото в стильных локациях и выпить лавандового чая в зонах для отдыха с настоящими каминами. Каждые два часа будет проводиться беспроигрышная лотерея. Все гости получат билеты для участия в ней.
Ярмарка продлится до 8 января. Торговые площадки будут работать 30 декабря и 1 января с 14:00 до 19:00, в остальные дни — с 13:00 до 19:00, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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