Аршавин заявил, что в Академии ФК «Краснодар» слабые тренеры

Заместитель генерального директора ФК «Зенит» по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал о главных, по его мнению, недостатках Академии ФК «Краснодар».

По его словам, ходят слухи, что в академии работают не очень сильные тренеры.

«Лучшая академия по всем пунктам — у Сергея Галицкого. Великолепные поля, как устроено обучение. Все идеально для футбола. Там жесткие условия для детей, день расписан, как в кадетском корпусе. Однако там не очень сильные тренеры», — рассказал Аршавин в подкасте на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Кроме того, отрицательной стороной академии футболист назвал вмешательство самого Сергея Галицкого в процесс тренировок и обучения.

«Сергей Николаевич лезет даже в детские команды, и это плохо. Он говорил, что вратарям нужно не гадать, а угловым не подавать, а разыгрывать. Может, уже это все отменилось, но лезть туда нельзя, только высказывать мнение», — добавил Аршавин.

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