Арсений Фогелев: в это непростое время нужна стабильность

Заслуженный артист Кубани, главный режиссер Краснодарского академического театра драмы им. Максима Горького Арсений Фогелев отметил, что театр сохранил возможность развиваться.

«Относительно нашего театра — у нас в этом году рекордное количество зрителей. Такого не было за всю историю и мне кажется, что это прекрасно, что театр в это непростое, сложное время может развиваться, может делать хорошее театральное искусство и доносить его до зрителей. И я думаю, что в данную секунду, в это непростое время нужна стабильность. И стабильность эта прежде всего нужна во власти», — сказал Фогелев.

Пункты сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина 2 января работают в Краснодаре и Сочи.

В Краснодаре пункт работает по адресу: ТРК «Сити Центр», улица Индустриальная, 2. В Сочи — ТРЦ «МореМолл», Центральный район, улица Новая Заря, 7. Время работы: с 12:00 до 20:00.

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