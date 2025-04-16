Архитектор Боровская: не стоит покупать квартиру в новостройке с отделкой

Квартиры с ремонтом от застройщика пользуются большой популярность среди россиян, так как в такое жилье можно въехать сразу после его покупки. Кроме того, многие считают, что так они экономят на ремонте, однако это не всегда правда, рассказала дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская.

Она предупредила, что застройщики нередко экономят на отделочных работах, электрике и трубах отопления.

«Трубы отопления должны разматываться цельно — от стояка до каждой батареи, а у них [застройщиков — ред.] идут спайки. А потом вы выясняете, почему у вас протечка. Экономят и на бетоне — используют более «низкую» марку, которая в итоге крошится. Экономят и на электрике в квартирах white box или с отделкой — закладывают внутрь стен провода низкого качества. Часто это ведет к замыканиям, что может вызвать достаточно серьезные последствия», – подчеркнула Боровская.

Нередко застройщики жалеют денег на сантехнику и ее правильную установку — нанимают низкоквалифицированных рабочих, которые не знают, как делается разводка канализации. В итоге это приводит к проблемам, которые не решаются одним днем, отметила архитектор. Из-за этого жильцам приходится в будущем снимать всю отделку, демонтировать стяжку и переделывать сантехнику самостоятельно.

«Поэтому не советую своим клиентам брать квартиры с ремонтом от застройщика, потому что часто все делается на «тяп-ляп», — заключила Мария Боровская в интервью радио Sputnik.

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